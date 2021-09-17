Наставник «Рубина» Слуцкий: я попал в одну компанию к Гарету Бэйлу

Наставник казанского «Рубина» Леонид Слуцкий высказался о поле на стадионе «Центральный» в Казани, передает сайт клуба.

«Ну что ты поменяешь за неделю. Главное, чтобы оно не было хуже. Главное, сохранить от дождей, которые есть. Видите, я попал в одну компанию к Гарету Бэйлу. Неплохая компашка», — сказал Слуцкий.

Напомним, игрок сборной Уэльса и лондонского «Тоттенхэма» Гарет Бэйл раскритиковал поле Центрального стадиона в Казани, где валлийцы в рамках отборочного матча к чемпионату мира 2022 года играли с национальной командой Белоруссии.

«Поле было очень мягким и сухим. Как минимум его стоило смочить. Может быть, это помогало сборной Белоруссии. Мы играли на плохих полях и раньше, но определенно это доставило нам сложностей сегодня, как и дальний перелет в Россию», — сказал Бэйл.

Следующий матч в рамках Российской премьер-лиги (РПЛ) «Рубин» сыграет с петербургским «Зенитом». Встреча пройдет 20 сентября.