В «Спартаке» отреагировали на новость о том, что Черчесов возглавит клуб

Пресс-атташе «Спартака» Дмитрий Зеленов прокомментировал слова журналиста Дмитрия Губерниева о том, что экс-наставник сборной России по футболу Станислав Черчесов возглавит красно-белых, передает «Спорт-Экспресс».

«Насколько я знаю, «Спартак» вел переговоры с Черчесовым несколько лет назад. Видимо, Дмитрий Губерниев имеет в виду те далекие времена. Сейчас главный тренер «Спартака» — Руй Витория», — сказал Зеленов.

В сезоне-2021/22 «Спартак» возглавляет португалец Руй Витория. Под его руководством москвичи не смогли пройти в групповой раунд Лиги чемпионов, уступив по сумме двух матчей лиссабонской «Бенфике». В семи первых турах Российской премьер-лиги (РПЛ) «Спартак» потерпел три поражения и занимает девятое место.

Черчесов возглавлял «Спартак» с 2007 по 2008 год. Вместе с красно-белыми он стал серебряным призером чемпионата России.