17 сентября 2021, 03:31 Бубнов — о ничьей «Спартака» в Лиге Европы: это похоже на чудо Павел Хрущёв Прослушать новость Остановить прослушивание

close 100% Evgenia Novozhenina/Reuters

Трехкратный чемпион СССР Александр Бубнов, комментируя ничью «Локомотива» и «Марселя» (1:1) в Лиге Европы, назвал результат «железнодорожников» чудом. Слова Бубнова передает

«Первое очко для наших клубов в еврокубках. Удача повернулась лицом к «Локомотиву». В меньшинстве, в самой концовке сравнять счет при тотальном преимуществе «Марселя» по владению мячом — это похоже на чудо. Эта ничья равносильна победе», — сказал Бубнов.

30 сентября «Локомотив» в матче ЛЕ сыграет итальянским «Лацио» в гостях.

После первого тура «Локо» и «Марсель» делят второе и третье место в группе Е, имея в активе по одному очку. Возглавляет группу турецкий «Галатасарай», который обыграл «Лацио» со счетом 1:0.

Ранее Бубнов, комментируя итоги матча группового этапа Лиги Европы между «Спартаком» и «Легией» (0:1), заявил, что красно-белые, скорей всего, займут последнее место в группе.