«Локомотив» продлил безвыигрышную серию в еврокубках

Московский «Локомотив» в стартовом матча Лиги Европы сыграл вничью с французским «Марселем» (1:1) и продлил безвыигрышную серию в еврокубках до 12 игр.

В последний раз «железнодорожники» побеждали в европейских турнирах 18 сентября 2019 года. Тогда «Локо» в первом туре Лиги чемпионов обыграл немецкий «Байер» со счетом 2:1.

«Локомотив» в матче с «Марселем» сумел уйти от поражения на 89-й минуте — отличился Фаустино Анджорин. Таким образом, «железнодорожники» являются единственной российской командой, которая начала еврокубковую осень, не проиграв. Напомним, ранее «Зенит» в гостях уступил «Челси» 0:1 в Лиге чемпионов, а «Спартак» с аналогичным счетом проиграл дома «Легии» в Лиге Европы.

30 сентября «Локомотив» в матче ЛЕ сыграет итальянским «Лацио» в гостях.

После первого тура «Локо» и «Марсель» делят второе и третье место в группе Е, имея в активе по одному очку. Возглавляет группу турецкий «Галатасарай», который обыграл «Лацио» со счетом 1:0.

Ранее бывший нападающий московского «Локомотива» Дмитрий Булыкин высказался о матче «Локомотив» — «Марсель».