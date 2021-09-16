Наставник «ПСЖ» оценил совместный дебют Месси, Мбаппе и Неймара

Главный тренер «Пари Сен-Жермен» Маурисио Почеттино после матча Лиги чемпионов против «Брюгге» (1:1) высказался о первом совместном появлении на поле нападающих Месси, Неймара и Мбаппе. Слова специалиста передает L`Equipe.

«Им троим нужно время, чтобы понимать друг друга и делать правильные вещи. Месси? Мне понравилась его игра, его отношение и желание. Должны быть более последовательными, мы допустили много ошибок в первом тайме, и наша игра должна быть более постоянной. Это был не очень хороший матч для нас, но мы должны сохранять спокойствие, — сказал Почеттино.

В следующем матче ЛЧ «ПСЖ» примет на своем стадионе «Манчестер Сити», а «Брюгге» сыграет в гостях с «РБ Лейпциг».

10 августа «ПСЖ» официально объявил о подписании контракта с Лионелем Месси. Соглашение рассчитано до 2023 года.

Месси является воспитанником «Барселоны». Он дебютировал за основную команду в 2004 году. Вместе с сине-гранатовыми он выиграл 35 титулов. Форвард шесть раз становился обладателем «Золотого мяча». В прошедшем сезоне он принял участие в 35 матчах чемпионата Испании, в которых забил 30 мячей и отдал девять результативных передач.

Ранее Месси побил рекорд Пеле.