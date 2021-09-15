Колосков: если бы Дзюба вышел против «Челси» раньше, мог бы все запороть

Почетный президент Российского футбольного союза (РФС) Вячеслав Колосков высказался о матче «Зенита» против «Челси» (0:1) в первом туре группового этапа Лиги чемпионов. Он считает, что отсутствие нападающего Артема Дзюбы в стартовом составе — решение главного тренера Сергея Семака, которое может и должен объяснять только сам специалист.

«Никто не скажет, почему он остался в запасе. Появился бы раньше, мог бы все запороть, устал бы. Может, он не вписывался в тактику, которая была у Семака. Это только Семак может сказать, почему он не поставил Дзюбу в первом тайме, исходя из тактических соображений, которые у него были на этот матч», — сказал Колосков «Газете.Ru».

Оценивая саму игру, он порадовался тому, как «Зенит» боролся с именитым соперником. По мнению Колоскова, матч команде удался, и тем обиднее поражение.

«Зенит» меня порадовал организацией игры, прежде всего. Очень продуманная и грамотная игра — чувствуется, что Семак со своим штабом очень внимательно отнесся к сопернику, проанализировал все слабые и сильные стороны, выбрал правильную тактику. И, самое главное, они не испугались, не дрогнули, сделали ту работу, которую они умеют делать. Что, опять же, порадовало — весь матч «Зенит» гнул свою линию и четко придерживался избранной тактики. По сути дела, в первом тайме «Челси» ни одного удара в створ ворот не нанес.

За что еще можно похвалить «Зенит»: игроки не паниковали. Не было такого, чтобы любыми путями вынести мяч куда-то подальше. Они старались выходить через пас. В общем, «Зенит» мне понравился. Более того, были моменты — если бы в лучшей форме был Азмун, наверняка убежал бы. И Дзюбе сантиметра не хватило. Игру можно занести в актив — жалко, что все-таки потеряли три очка», — подвел итог Колосков.