Карпин обратился к Фернандесу, который объявил о завершении карьеры в сборной

Главный тренер сборной России Валерий Карпин обратился к защитнику Марио Фернандесу после его объявления о завершении карьеры в национальной команде.

«Спасибо, Марио! Ты лучший! Совсем мало времени нам удалось поработать вместе, но и этого достаточно… чтобы понять, что ты великий игрок, — написал Карпин в своем Instagram.

«Спасибо за все, упрямый!» — добавил специалист, написав фразу на португальском языке.

Ранее российский тренер Игорь Колыванов отреагировал на завершение карьеры в сборной России Марио Фернандеса.

13 июля 2016 года бразилец получил российское гражданство. Фернандес дебютировал за сборную России в 2017 году. В составе национальной команды он принял участие в 35 матчах, в которых забил пять мячей. Вместе со сборной он дошел до четвертьфинала чемпионата мира 2018 года, где отметился голом в ворота команды Хорватии.