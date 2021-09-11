Олимпийская чемпионка Чигирёва заявила, что Путин открыл спорт в России

Двукратная олимпийская чемпионка по синхронному плаванию Влада Чигирёва поблагодарила президента России Владимира Путина за помощь спортсменам.

«Только ваша жесткая позиция в отношении наших спортсменов на мировой арене помогла нам добиться таких успехов и все же выступить на Олимпиаде и достойно защитить честь нашей страны. Юрий Гагарин открыл космос, а вы открыли спорт в России. Никто не сделал для спорта в нашей стране больше, чем вы», — сказала Чигирёва.

11 сентября глава государства проводит встречу с российскими спортсменами, завоевавшими медали на летних Олимпийских играх — 2020 в Токио. Церемония вручения наград проходит в Екатерининском зале Кремля.

Олимпиада-2020 стартовала 23 июля 2021 года и продлилась до 8 августа. Из-за санкций Всемирного антидопингового агентства (WADA) российская команда выступала под названием ROC (Russian Olympic Committee), а вместо гимна на церемонии награждения звучал фрагмент из Первого концерта для фортепиано с оркестром Петра Чайковского.

По итогам соревнований россияне завоевали 20 золотых, 28 серебряных и 23 бронзовые награды.

Ранее Путин оценил выступление российских синхронисток на Олимпиаде.