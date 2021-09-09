Юрист объяснил, почему «Зениту» не стоит спорить с ФИФА из-за отстранения игроков

Спортивный юрист Михаил Прокопец объяснил, почему петербургскому «Зениту» не стоит подавать протест на решение Международной федерации футбола (ФИФА) отстранить от игр бразильцев Малкома и Клаудиньо.

«ФИФА не могли поступить иначе и запрет на матчи для Клаудиньо и Малкома абсолютно ожидаем. Есть правило по которому, если клуб не отправляет игроков в национальную сборную, то эти игроки не могут выходить на поле за свой клуб в течение пяти дней после окончания матча сборной.

Исключение составляют травмы, из-за которых игрок не может поехать выступать за сборную своей страны. Ни у Малкома, ни у Клаудиньо травм нет. Это сделано для того, чтобы в сборную отпускались все самые сильные игроки. Если дать клубам право выбирать, то они не отпустят никого», — приводит слова юриста «Спорт день за днем».

Также Прокопец оценил шансы российского клуба оспорить решение.

«У «Зенита» нет шансов обжаловать решение ФИФА, потому что они нарушили это правило. Да и если они будут пытаться, на это уйдет много времени, гораздо больше, чем пять дней», — добавил юрист.

Футболисты «Зенита» Малком и Клаудиньо не смогут играть за петербургский клуб до 14 сентября по решению ФИФА. Такое решение связано с санкциями в отношении петербуржцев за досрочный отзыв футболистов из расположения сборной Бразилии.

Таким образом, бразильские полузащитники «Зенита» пропустят матч Российской премьер-лиги (РПЛ) с «Ахматом» (11 сентября) и игру с «Челси» (14-го) в Лиге чемпионов.

Ранее бывший полузащитник петербургского «Зенита» Дмитрий Хомуха прокомментировал решение отстранить от матчей бразильских игроков сине-бело-голубых Малкома и Клаудиньо до 14 сентября.