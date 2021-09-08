Карпин заявил, что после матчей сборной России уедет в лес

Главный тренер сборной России Валерий Карпин рассказал, как себя чувствует после домашней победы над Мальтой (2:0) в рамках отборочного турнира чемпионата мира — 2022.

«Как себя чувствую? Пока не понимаю. Сейчас выйду со стадиона — может, что-то почувствую. Пока на иголках. Обидно, что гол Осипенко не засчитали. Сейчас на пару-тройку уеду дней в лес. В России лесов много — найду место», — приводит слова наставника «Матч ТВ».

После шести туров сборная России с 13 очками занимает второе место в таблице группы H, уступая Хорватии по дополнительным показателям.

Под руководством Валерия Карпина национальная команда провела три матча в рамках отборочного этапа чемпионата мира 2022 года, который пройдет в Катаре. До этого в Москве команда сыграла вничью с Хорватией (0:0), а на выезде одержала победу над Кипром (2:0).

Следующий матч сборная России проведет 8 октября против команды Словакии.

Ранее спортивный комментатор Дмитрий Губерниев выступил с критикой в адрес сборной России в матче отбора на ЧМ-22 против Мальты