Слушать новости
Политика Бизнес Экономика Общество Армия Мнения Культура Наука Технологии Авто Стиль Фото
новости спорт #События в Афганистане #Коронавирус
Слушать новости
новости спорт
Gazeta.Ru
Милонов предложил дарить молодоженам сертификат на отдых на российских курортах 06:47
В России разработали прибор, определяющий наличие коронавируса менее чем за 30... 06:37
Аргентинских игроков оштрафуют за участие в матче с Бразилией 06:32
Байден рассказал о признании США власти Талибана* в Афганистане 06:27
Боец UFC оскорбил Хабиба за критику ринг-герлз 06:21
Украинский медик назвала полезные свойства сала 06:19
В Португалии сообщили о судьбе тренера Витории в «Спартаке» 06:00
В Москве во вторник ожидается до +14°С и небольшой дождь 06:00
Кудрин предложил сократить госсектор в российской экономике 05:59
Бизнесмена Быкова приговорили к 13 годам колонии 05:40
Бесплатная ставка 1000 р.

Бразилия пожаловалась на «Зенит» за запрет Клаудиньо и Малкому сыграть за сборную

close
100%
Сайт «Зенита»

Бразильская конфедерация футбола (CBF) подала жалобу в Международную федерацию футбола (ФИФА) на петербургский «Зенит», сообщает журналист Фабио Алейшо в Twitter.

По информации источника, в южноамериканской организации ожидают, что бразильским футболистам Малкому и Клаудиньо запретят сыграть за сине-бело-голубых против грозненского «Ахмата» в чемпионате России и лондонского «Челси» 14 сентября на групповом этапе Лиги чемпионов.

Футболисты Малком, Клаудиньо и Вильмар Барриос были вызваны в свои сборные для участия в предстоящих матчах отборочного этапа чемпионата мира 2022 года, однако позже Малком и Клаудиньо отказались от поездки в составе бразильской команды на выездную игру против чилийцев, которая пройдет 2 сентября, так как сине-бело-голубые обратились к ним с призывом вернуться в Россию. Барриос отказался остается в расположении команды Колумбии.

Ранее генеральный директор петербургского клуба Александр Медведев объяснил призыв к южноамериканским игрокам вернуться в расположение команды.

Все новости на тему:
Футбол. Чемпионат мира 2022
Поделиться:
Скопировать ссылку
Картина дня
«Только государство может осуществить это чудо»
Экономисты назвали примерную стоимость новых городов в Сибири
«Неутомимый смельчак и волшебник слова»: умер Жан-Поль Бельмондо
Представитель актера раскрыл подробности смерти Жан-Поля Бельмондо
«Ямал» в помощь: как «Газпром» держит высокие цены на газ
Что будет со стоимостью газа в Европе после запуска «Северного потока — 2»
Россиянам рассказали, за каких родственников полагается доплата к пенсии
Глава МИД Украины рассказал о сигнале России из США
Кудрин предложил сократить госсектор в российской экономике
В Крыму не планируют запрашивать отрицательные ПЦР-тесты при заселении в гостиницы
Новости и материалы
Милонов предложил дарить молодоженам сертификат на отдых на российских курортах
В России разработали прибор, определяющий наличие коронавируса менее чем за 30 минут
Аргентинских игроков оштрафуют за участие в матче с Бразилией
Байден рассказал о признании США власти Талибана* в Афганистане
Боец UFC оскорбил Хабиба за критику ринг-герлз
Украинский медик назвала полезные свойства сала
В Португалии сообщили о судьбе тренера Витории в «Спартаке»
В Москве во вторник ожидается до +14°С и небольшой дождь
Бизнесмена Быкова приговорили к 13 годам колонии
Доктор Мясников предупредил о продукте, способном вызвать рак кишечника
Черчесов ответил на вопрос о возвращении к тренерской работе
В Японии депутата приговорили к четырем годам колонии из-за взяток
Лукьяненко рассказал о финальной книге саги о «Дозорах»
Отец Неймара получил €20 млн, чтобы его сын остался в «ПСЖ»
Побывавший в 150 странах Лавров назвал любимую из них
В канадского премьера бросили камни после предвыборного митинга
Ринг-герл ответила на критику Хабиба фразой «будешь меня уважать»
В России может возникнуть дефицит кондиционеров и холодильников
Все новости
«Ну, погоди!», женский YouTube, музыка на кассетах. Чего афганцы лишатся из-за талибов*
Востоковед объяснил, как «Талибан»* перестроит культурную жизнь Афганистана
«Заниматься политикой в Белоруссии сейчас можно только сидя в тюрьме»
Как белорусская оппозиция отреагировала на обвинительный приговор Колесниковой и Знаку
«Хотели перекрасить зону с «черной» на «красную»
Эксперты — о том, почему подрались заключенные в ИК-14 в Хабаровском крае
«Он здорово хайпанул»
Выступление лидера Rammstein на «Спасской Башне» вызвало резкую реакцию части ветеранов
Поблагодарил за понимание: Зеленский призвал США усилить давление на Россию
Президент Украины попросил американских конгрессменов сохранить санкции против России
ПАСЕ приедет, ЦИК приветствует
Памфилова прокомментировала решение Совета Европы прислать наблюдателей
Главне новинки выставки «Комтранс-2021»
«Не на его уровне»: нейросеть дописала симфонию Бетховена
Композитор Журбин оценил законченную ИИ симфонию Бетховена
Обещал вернуться: что грозит бывшему грузинскому президенту на родине
Саакашвили заявил о намерении приехать в Грузию на выборы
Минутный иммунитет: как будет работать иммуноглобулин от COVID-19
Иммунологи оценили эффективность первого в мире иммуноглобулина от COVID-19
Дефицит автомобилей обрушил рынок
АЕБ: продажи автомобилей в России в августе снизились на 17%
Пальто для футболиста: зачем «ПСЖ» контракт с Dior
Как люксовые бренды и топовые футбольные клубы зарабатывают друг на друге
Как юридические фирмы атакуют автопроизводителей
Автоюристы потребовали у автокомпаний многомиллионных выплат
Найдена ошибка?
Закрыть
Редакция Реклама Карта сайта

© АО «Газета.Ру» (1999-2021) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях