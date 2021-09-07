Бразилия пожаловалась на «Зенит» за запрет Клаудиньо и Малкому сыграть за сборную

Бразильская конфедерация футбола (CBF) подала жалобу в Международную федерацию футбола (ФИФА) на петербургский «Зенит», сообщает журналист Фабио Алейшо в Twitter.

По информации источника, в южноамериканской организации ожидают, что бразильским футболистам Малкому и Клаудиньо запретят сыграть за сине-бело-голубых против грозненского «Ахмата» в чемпионате России и лондонского «Челси» 14 сентября на групповом этапе Лиги чемпионов.

Футболисты Малком, Клаудиньо и Вильмар Барриос были вызваны в свои сборные для участия в предстоящих матчах отборочного этапа чемпионата мира 2022 года, однако позже Малком и Клаудиньо отказались от поездки в составе бразильской команды на выездную игру против чилийцев, которая пройдет 2 сентября, так как сине-бело-голубые обратились к ним с призывом вернуться в Россию. Барриос отказался остается в расположении команды Колумбии.

Ранее генеральный директор петербургского клуба Александр Медведев объяснил призыв к южноамериканским игрокам вернуться в расположение команды.