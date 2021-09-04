Губерниев заявил, что у сборной России нет игры

Журналист Дмитрий Губерниев поделился впечатлениями от отборочного матча к чемпионату мира по футболу между национальными командами России и Кипра.

«Игры вот только особо нет. Да и откуда она вдруг возьмется? Игроки всё те же. В основном. Объективно побед над Словакией и Словенией должно хватить для первого места. С Хорватией там будет тяжело, но надо обыгрывать остальных», — написал Губерниев в Telegram.

Россия победила со счетом 2:0.

В самом начале поединка счет в матче открыл Александр Ерохин. На 55-й минуте окончательный счет установил Рифат Жемалетдинов.

В своей отборочной группе подопечные Валерия Карпина занимают первое место, набрав десять очков. Киприоты располагаются на шестой строчке, имея в активе четыре балла.

В следующем туре россияне сыграют с Мальтой. Встреча состоится 7 сентября. Стартовый свисток прозвучит в 21.45 по московскому времени. Кипр встретится со Словакией. Встреча состоится 7 сентября. Стартовый свисток прозвучит в 21.45 по московскому времени.