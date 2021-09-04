Наумов: Черышев совершенно не готов к играм за сборную

Бывший президент московского «Локомотива» Николай Наумов оценил игру Дениса Черышева за сборную России.

«Вообще я думаю, что тренеры немного в этот раз ошиблись. Черышев совершенно не готов к играм за сборную. И тут вот этот постулат, который Карпин приветствует и всегда о нем говорит, что, если футболист в своем клубе не играет, он не сможет играть за сборную. Черышев очень мало игрового получает в Испании, вышел и потерялся, выпал из игры. Это не случайно. Если локомотивцы играют у себя в клубе хорошо, они и в клубе выглядят прилично. И мне кажется, что надо было пять замен сделать. Мухина выпустить вместо Баринова на последние 15-20 минут. Можно было бы Зобнина выпустить, и они бы придали динамики в центре поля, нас бы в атаке не придушили. Но это тренерам виднее, они там опытные – и Писарев, и Карпин, и Онопко. Знают, что делать», — сказал Наумов «Газете.Ru».

Также Наумов считает, что в матче с Мальтой, который состоится 7 сентября, будет ротация состава.

«Я думаю, что [в матче с Мальтой этот результат, — прим. «Газеты.Ru»] никак не скажется. Будет ротация проведена, будут замены, три-четыре Карпин сделает, а то и пять в стартовом составе. Жемалетдинов может с первых минут выйти. Многие могут сыграть, кто не играл, Мухин вместо Баринова спокойно сыграет. Поэтому я думаю, что ротация, которую Карпин сделает, поможет выйти более свежим игрокам. Конечно, мы должны Мальту обыгрывать. Тем более, на стадионе будут зрители, которые погонят вперед. Думаю, с разницей в мяча три-четыре должны мы их обыграть», — добавил Наумов.

Ранее бывший президент московского «Локомотива» Николай Наумов поделился эмоциями от победы сборной России над Кипром в отборочном матче чемпионата мира 2022 года.