Италия повторила лучшую беспроигрышную серию в истории

Сборная Италии после ничьи в отборочном матче ЧМ-22 с Болгарией (1:1) продлила беспроигрышную серию до 35 матчей, повторив мировой рекорд. Сборная Испании не проигрывала 35 матчей с 2007 по 2009 год, а Бразилия те же 35 матчей – с 1993 по 1996 год.

В матче с болгарами итальянец Федерико Кьеза открыл счет на 16-й минуте.

В концовке первого тайма Атанас Илиев забил ответный мяч.

Команда Италии также обновила национальный рекорд. Предыдущая лучшая серия итальянцев была установлена в период с 1935 по 1939 год, когда сборная под руководством Витторио Поццо не проигрывала 30 матчей подряд.

Манчини возглавил Италию в мае 2018 года, уйдя из «Зенита».

Напомним, сборная Италии выиграла чемпионат Европы — 2020. Главная встреча турнира против сборной Англии, прошедшая 11 июля в Лондоне на стадионе «Уэмбли», завершилась победой «скуадра адзурры» в серии послематчевых 11-метровых ударов — 1:1 (3:2).

Ранее стало известно, что на финале чемпионата Европы — 2020 коронавирусом заразились более трех тысяч человек.