Экс-игрок сборной Голландии: русские не играют в Европе из-за зарплат и менталитета

Бывший полузащитник сборной Нидерландов, посол наследия чемпионата мира в Катаре Рональд Де Бур, говоря о том, почему российские футболисты не играют в Европе, заявил, что проблема лежит в высоких зарплатах и менталитете отечественных игроков.

«У Англии тоже не так много игроков за рубежом. Думаю, дело в культуре, менталитете. Они не так легко адаптируются к другой стране. К тому же в российском футболе достаточно денег — это тоже влияет. У игроков рядом семья, друзья, хорошо платят, поэтому они остаются. Мне кажется, две вещи влияют на то, что российских футболистов за рубежом не так много: зарплаты в российских клубах и менталитет», — приводит слова Де Бура «Спорт-Экспресс».

Напомним, в топ-5 лигах заиграно лишь пять российских игроков: Денис Черышев («Валенсия», Испания), Алексей Миранчук («Аталанта», Италия), Александр Головин («Монако», Франция), Александр Кокорин («Фиорентина», Италия), Андрей Лунев («Байер, Германия).

Ранее экс-главный тренер столичного «Локомотива» и казанского «Рубина» Ринат Билялетдинов прокомментировал новость о возможном переходе полузащитника Алексея Миранчука из «Аталанты» в «Милан».