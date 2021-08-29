Чемпион по гребному слалому погиб на Алтае в возрасте 32 лет

Чемпион Алтайского края по гребному слалому Кирилл Косогоров погиб во время сплава. Об этом сообщает Telegram-канал «112».

Трагедия произошла в нижнем ущелье Башкауча. Тело 32-летнего каякера из труднодоступного горного района будут эвакуировать при помощи вертолета.

Косогоров занимался каякингом более десяти лет, он принимал участие в различных экспедициях в российских регионах и за рубежом, был вице-президентом Федерации рафтинга Алтайского края.

Ранее сообщалось, что футболист «Красной Звезды» из города Советска Александр Шишмарев умер прямо во время матча на стадионе «Балтика» в Калининграде.

Вратарь Шишмарев неудачно столкнулся с футболистом и потерял сознание.

«В столкновении с футболистом хозяев тяжелую травму получил вратарь команды гостей Александр Шишмарев. Помощь, оперативно и в полном объеме оказанная врачами «Балтики», не помогла. Все футбольное сообщество региона соболезнует родным и близким Александра», — заявили в федерации и пообещали взять все расходы по организации похорон.