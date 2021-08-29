Карпин оценил свое решение покинуть пост тренера «Ростова»

Главный тренер сборной России по футболу оценил свое решение покинуть пост наставника «Ростова», передает Sport24.

«Уход из «Ростова» — на сто процентов правильное решение. Представляю объем работы, которая была до сборов, если бы еще был клуб, с ума сошел точно. Почему некоторые члены тренерского штаба и персонала на совмещении? Работа, которую они проделывают, позволяет им это делать», — сказал Карпин.

Карпин был назначен новым главным тренером сборной 23 июля. Изначально он должен был совмещать работу в «Ростове» и сборной, но после двух поражений в стартовых турах чемпионата страны специалист принял решение покинуть клуб.

Первый матч под руководством нового наставника сборная России проведет 1 сентября. В матче отборочного этапа чемпионата мира — 2022 россияне сыграют в Москве с командой Хорватии.

Ранее Карпин дал совет игрокам сборной России.