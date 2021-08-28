«Спартак» просит перенести время начала матчей ЛЕ из-за недовольства фанатов

Глава пресс-службы московского «Спартака» Дмитрий Зеленов заявил, что клуб обратился в Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) с просьбой перенести матчи Лиги Европы на более позднее время.

«Решение, очевидно, связано с тем, чтобы развести по дням «Спартак» с «Локомотивом». Но, разумеется, наших болельщиков не устраивает столь раннее начало матчей. Клуб запросил у УЕФА всю необходимую информацию и довел свою позицию. Ждем ответа от коллег», — передает слова Зеленова РИА «Новости».

Красно-белые сыграют с итальянским «Наполи», английским «Лестером» и польской «Легией».

В минувшем сезоне-2020/2021 Российской премьер-лиги (РПЛ) «Спартак» занял второе место, набрав 57 очков. Благодаря этому команда получила право участвовать в квалификационном этапе Лиги чемпионов, однако не сумела пробиться в групповую стадию, уступив в двухматчевом противостоянии лиссабонской «Бенфике».

Ранее стало известно расписание «Спартака» в групповом этапе Лиги Европы.