Криштиану Роналду стал игроком «Манчестер Юнайтед»

Форвард туринского «Ювентуса» Криштиану Роналду стад игроком английского «Манчестер Юнайтед», сообщает пресс-служба «красных дьяволов» в Twitter.

«Добро пожаловать домой», — говорится в сообщении клуба.

Журналист Ромео Агрести сообщил, что манкунианцы предложили «Ювентусу» за португальского нападающего €28 млн.

Роналду выступал за «Манчестер Юнайтед» с 2003 по 2009 год. В составе манкунианцев он стал трехкратным чемпионом Английской премьер-лиги (АПЛ) и победителем Лиги чемпионов.

Напомним, 36-летний форвард начал матч первого тура нового сезона Серии А против «Удинезе» (2:2) на скамейке запасных. По данным СМИ, Роналду попросил руководство клуба не ставить его на игру, так как рассчитывает сменить команду в это трансферное окно.

Роналду перешел в «Ювентус» в 2018 году. За время выступления в туринском клубе Криштиану сыграл 133 игры во всех турнирах, в которых забил 101 мяч. За всю карьеру португалец провел 912 игр, в которых сумел отличиться 730 раз.

Ранее английский «Манчестер Сити» решил отказаться от переговоров с форвардом туринского «Ювентуса» Криштиану Роналду.