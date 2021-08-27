Булыкин: «Спартаку» важно не испортить имидж в Европе, антирекорд у них уже был

Бывший форвард сборной России Дмитрий Булыкин прокомментировал итоги жеребьевки группового этапа Лиги Европы для московского «Спартака».

Красно-белых сыграют с итальянским «Наполи», английским «Лестером» и польской «Легией».

«Для «Спартака» любая группа в Лиге Европы будет тяжелой, учитывая, как они сейчас играют в чемпионате России и какие скандалы сопровождают команду. Любой соперник будет тяжелым, и попались сильные клубы, даже варшавская «Легия» выглядит серьезным соперником для «Спартака».

Но может это мотивирует команду объединиться и хорошо выступить в еврокубке. Все-таки это другой турнир, другая мотивация, и имидж команды нужно держать в уме, и не провалится в Лиге Европы. А еще и очки в копилку коэффициентов УЕФА для России. Важно не испортить имидж своего клуба в Европе. Хотя антирекорд у «Спартака» уже был», — сказал Булыкин «Газете.Ru».

В турнирной таблице Российской премьер-лиги (РПЛ) «Спартак» занимает девятое место, набрав семь очков.

Ранее экс-голкипер сборной СССР Анзор Кавазашвили заявил, что участие в групповом этапе Лиги Европы поможет московскому «Спартаку» восстановить свой имидж.