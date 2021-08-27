Слушать новости
Политика Бизнес Экономика Общество Армия Мнения Культура Наука Технологии Авто Стиль Фото
новости спорт #События в Афганистане #Коронавирус
Слушать новости
новости спорт
Gazeta.Ru
Ростехнадзор выявил 500 нарушений на комбинате в Магнитогорске 15:23
Литовские силовики натравили собаку на беженцев из Белоруссии 15:21
У Тома Круза угнали BMW с дорогостоящим багажом 15:20
Тренер «Ювентуса» подтвердил уход Роналду из клуба 15:18
Лавров рассказал о поддержке Россией договоренностей США с талибами* 15:17
Лавров назвал условия возобновления турпотока между Россией и Италией 15:12
Булыкин — о группе «Локомотива» в Лиге Европы: все будет... 15:09
Архивариусы выяснили, как сложилась судьба участников любовной переписки вековой давности 15:09
В Госдуме предложили праздновать День Сибири 15:05
Лавров: Россия готова работать со всеми странами по ситуации в Афганистане 15:01
Бесплатная ставка 1000 р.

Булыкин: «Спартаку» важно не испортить имидж в Европе, антирекорд у них уже был

Прослушать новость
Остановить прослушивание
close
100%
Роман Владимиров/РИА «Новости»

Бывший форвард сборной России Дмитрий Булыкин прокомментировал итоги жеребьевки группового этапа Лиги Европы для московского «Спартака».

Красно-белых сыграют с итальянским «Наполи», английским «Лестером» и польской «Легией».

«Для «Спартака» любая группа в Лиге Европы будет тяжелой, учитывая, как они сейчас играют в чемпионате России и какие скандалы сопровождают команду. Любой соперник будет тяжелым, и попались сильные клубы, даже варшавская «Легия» выглядит серьезным соперником для «Спартака».

Но может это мотивирует команду объединиться и хорошо выступить в еврокубке. Все-таки это другой турнир, другая мотивация, и имидж команды нужно держать в уме, и не провалится в Лиге Европы. А еще и очки в копилку коэффициентов УЕФА для России. Важно не испортить имидж своего клуба в Европе. Хотя антирекорд у «Спартака» уже был», — сказал Булыкин «Газете.Ru».

В турнирной таблице Российской премьер-лиги (РПЛ) «Спартак» занимает девятое место, набрав семь очков.

Ранее экс-голкипер сборной СССР Анзор Кавазашвили заявил, что участие в групповом этапе Лиги Европы поможет московскому «Спартаку» восстановить свой имидж.

Все новости на тему:
Футбол. Лига Европы
Поделиться:
Скопировать ссылку
Картина дня
В Германии использовали Калининград в предвыборной агитации
В ФРГ появились старые немецкие плакаты христианских демократов с Кенигсбергом
«Спутник V» открывает Пхукет. Для вакцинированных туристов отменили карантин
Привитым «Спутником V» путешественникам упростили въезд на курорты Таиланда
Уйти от минимальных зарплат. В Госдуме предложили отказаться от МРОТ
Депутат Арефьев считает избыточным показатель минимального размера оплаты труда
Песков оценил обращение СМИ по поводу закона об иноагентах
Полицейский на служебном автомобиле сбил ребенка на севере Москвы
В Госдуме предложили праздновать День Сибири
В курортном городе в Великобритании произошел взрыв
Новости и материалы
Ростехнадзор выявил 500 нарушений на комбинате в Магнитогорске
Литовские силовики натравили собаку на беженцев из Белоруссии
У Тома Круза угнали BMW с дорогостоящим багажом
Тренер «Ювентуса» подтвердил уход Роналду из клуба
Лавров рассказал о поддержке Россией договоренностей США с талибами*
Лавров назвал условия возобновления турпотока между Россией и Италией
Булыкин — о группе «Локомотива» в Лиге Европы: все будет зависеть от настроя и игры
Архивариусы выяснили, как сложилась судьба участников любовной переписки вековой давности
Лавров: Россия готова работать со всеми странами по ситуации в Афганистане
Лавров: хотелось бы понять, почему немецкие данные по делу Навального засекречены
МИД: на фоне ситуации в Афганистане необходимо обеспечить безопасность южных рубежей
Россияне сообщили, почему отказались от путешествий
Американец ослеп, заболев COVID-19
Женщину обстреляли в квартире из соседней многоэтажки в Москве
Глава МИД Италии заявил о ключевой роли России в урегулировании кризиса в Афганистане
Россияне стали чаще просить большие микрозаймы
Салихова: не я назначала Виторию – не мне его увольнять
Стрельба произошла около восточных ворот аэропорта Кабула
Все новости
«Мы прошли через ад»: выпускники — о поступлении в вузы летом 2021 года
Абитуриенты недовольны новой системой поступления
«Не зависеть от России»: США отказались от двигателей РД-180
США прекратили покупку в России ракетных двигателей
Поклонская перейдет на работу в Африку
РБК: Наталья Поклонская может стать послом РФ в Кабо-Верде
Одышка, усталость, депрессия: чем грозит COVID-19 спустя год
Врачи назвали симптомы COVID-19, длящиеся больше года
«Тепейоллотль уничтожит наш мир»: что писали ацтеки о землетрясениях
Найдены первые записи ацтеков о пережитых землетрясениях
Пять человек погибли при ликвидации пожара на военном складе в Казахстане
Глава минобороны Казахстана готов уйти в отставку из-за взрывов на складах
«Девочка-скандал»: Земфире — 45
«Найти террористов, сразиться с ними и убить их»
При теракте в Кабуле погибли более 100 человек, пострадавших — более 1,3 тыс.
Атака ИГ* в Афганистане: США потеряли 12 военных
Хроника взрывов у аэропорта в Кабуле
«Хотел бы вернуться в тот день, когда я ребенком потерялся на стадионе»
Интервью Хью Джекмана, Ребекки Фергюсон и Тэндиве Ньютон
Схожие приметы: в Тюмени более 20 лет остаются нераскрытыми пропажи детей
Задержанный по подозрению в убийстве девочки в Тюмени признал вину
Пальто подороже: как обстановка в Афганистане влияет на моду
Приход к власти «Талибана*»* нанес урон мировой индустрии моды
Надзор за алкометрами ГИБДД уходит в частные руки
Эксперты опасаются злоупотреблений в связи с изменением порядка проверки водителей на трезвость
Найдена ошибка?
Закрыть
Редакция Реклама Карта сайта

© АО «Газета.Ру» (1999-2021) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях