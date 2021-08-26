Определились все соперники «Зенита» в групповом этапе Лиги чемпионов

Петербургский «Зенит» в групповом этапе Лиги чемпионов сыграет с лондонским «Челси», туринским «Ювентусом» и шведским «Мальме».

«Челси» является действующим победителем турнира, «Ювентус» занял второе место в прошлом чемпионате Италии, а «Мальме» в 2020 году выиграл чемпионат Швеции.

«Зенит», гарантировавший себе участие в групповом этапе Лиги чемпионов благодаря победе в Российской премьер-лиге (РПЛ) в сезоне-2020/21, стал единственным представителем России в этом турнире в нынешнем сезоне. Московский «Спартак» также имел шансы на групповой этап, однако в третьем квалификационном раунде подопечные Руя Витории не справились с португальской «Бенфикой», проиграв по сумме двух поединков с результатом 0:4 (0:2, 0:2).

«Газета.Ru» вела онлайн-трансляцию жеребьевки.

Ранее футбольный клуб «Шериф», представляющий Молдавию, впервые в своей истории вышел в групповой этап Лиги чемпионов. В четвертом отборочном раунде лучшего европейского турнира команда оказалась сильнее загребского «Динамо».