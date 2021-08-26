Определились все возможные соперники «Зенита» в Лиге чемпионов

Стали известны все возможные соперники петербургского «Зенита» на групповом этапе Лиги чемпионов.

После завершения квалификационного раунда стали известны 32 клуба, которые в дальнейшем будут разбиты на восемь групп, по четыре команды в каждой. Команды во время жеребьевки попадают в четыре корзины, согласно правилам, клубы из одной страны не могут оказаться в одной корзине. Также Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) разводит команды из России и Украины.

«Зенит» оказался в третьей корзине, где также находятся «Порту» (Португалия), «Аякс» (Голландия), «Шахтер» (Украина), «Лейпциг» (Германия), «Зальцбург» (Австрия), «Бенфика» (Португалия), «Аталанта» (Италия). Соответственно, соперниками российского клуба могут стать следующие команды:

Корзина 1: «Челси» (Англия), «Вильярреал» (Испания), «Атлетико» (Испания), «Манчестер Сити» (Англия), «Бавария» (Германия), «Интер» (Италия), «Лилль» (Франция), «Спортинг» (Португалия);

Корзина 2: «Реал» (Испания), «Барселона» (Испания), «Ювентус» (Италия), «Манчестер Юнайтед» (Англия), «ПСЖ» (Франция), «Ливерпуль» (Англия), «Севилья» (Испания), «Боруссия» Д (Германия);

Корзина 4: «Бешикташ» (Турция), «Динамо» (Украина), «Брюгге» (Бельгия), «Янг Бойз» (Швейцария), «Милан» (Италия), «Мальме» (Швеция), «Вольфсбург» (Германия), «Шериф» (Молдавия).

«Зенит», гарантировавший себе участие в групповом этапе Лиги чемпионов благодаря победе в Российской премьер-лиге (РПЛ) в сезоне-2020/21, стал единственным представителем России в этом турнире в нынешнем сезоне. Московский «Спартак» также имел шансы на групповой этап, однако в третьем квалификационном раунде подопечные Руя Витории не справились с португальской «Бенфикой», проиграв по сумме двух поединков с результатом 0:4 (0:2, 0:2).