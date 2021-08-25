Президент «Реала»: в «ПСЖ» грубо ответили на предложение по Мбаппе

Президент «Реала» Флорентино Перес подтвердил, что мадридский клуб делал предложение «Пари Сен-Жермен» по трансферу нападающего Килиана Мбаппе.

«В «ПСЖ» уже дали ответ, и это было грубо», — приводит слова Переса комментатор Хосе Мануэль Морено в своем Twitter.

Спортивный директор «ПСЖ» Леонардо сказал, что клуб не станет препятствовать уходу Килиана Мбаппе в «Реал Мадрид», если поступит достойное предложение о трансфере.

Ранее сообщалось, что «Реал» обратился к «Пари Сен-Жермен» с официальным запросом по поводу трансфера нападающего Килиана Мбаппе. «Сливочные» готовы выплатить за форварда сборной Франции €160 млн.

Мбаппе перешел в «ПСЖ» из «Монако» в 2017 году. В составе команды он стал трехкратным чемпионом Франции (2017/18, 2018/19, 2019/20), двукратным обладателем Кубка лиги (2017/18, 2019/20) и Суперкубка страны (2019, 2020), а также трехкратным победителем Кубка Франции (2017/18, 2019/20, 2020/21).

В качестве футболиста сборной Франции он стал победителем чемпионата мира 2018 года в России.