Мамаев рассказал о шансах вернуться в сборную России

Полузащитник «Ростова» Павел Мамаев высказался о шансах вернуться в сборную России.

«Был ли какой-то разговор с Карпиным по поводу возможного возвращения в сборную? Я думаю, в наших с ним взаимоотношениях такой разговор даже неуместен, потому что я хорошо знаю его требования, и он хорошо знает меня.

Я думаю, любому футболисту реально вернуться в сборную. Карпин — тот тренер, который будет отталкиваться от пользы сборной и от того, чтобы дать результат», — приводит слова футболиста «Матч ТВ».

Мамаев выступал за сборную России с 2010 по 2016 год. На его счету 15 матчей за национальную команду.

Валерий Карпин был назначен новым главным тренером сборной 23 июля. Изначально он должен был совмещать работу в «Ростове» и сборной, но после двух поражений в стартовых турах чемпионата страны специалист принял решение покинуть клуб.

Первый матч под руководством нового наставника сборная России проведет 1 сентября. В матче отборочного этапа чемпионата мира — 2022 россияне сыграют в Москве с командой Хорватии.

Ранее главный тренер петербургского «Зенита» Сергей Семак поделился мнением о назначении Валерия Карпина на пост главного тренера сборной России.