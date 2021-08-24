Сборная Новой Зеландии может отказаться от своего прозвища из-за ассоциаций с расизмом

Сборная Новой Зеландии по футболу может отказаться от прозвища All Whites («полностью белые / в белом») из-за ассоциаций с расизмом, передает RNZ.

Прозвище сборной появилось из-за домашней формы игроков, которая выполнена в белом цвете. Интересно, что этот вопрос уже поднимался в 2009 году.

Стоит отметить, что сборная Новой Зеландии по регби имеет прозвище ALll Blacks («полностью черные» / «в черном»).

В 2020 году в мире начало приобретать популярность движение Black Lives Matter (BLM).

BLM выступает за борьбу с расизмом и полицейским насилием в отношении афроамериканцев.

В мае 2020 года полицейский задержал афроамериканца Джорджа Флойда и надавил ему ногой на шею, после чего тот скончался. После убийства Флойда движение BLM получило особенно активную поддержку — инцидент привел к масштабным протестам против полицейского насилия, на которых широко использовался лозунг «Я не могу дышать» — последние слова погибшего.

Ранее сообщалось, что в Канаде на почве расизма совершено нападение на троих футболистов.