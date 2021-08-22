Определился соперник Рублева по финалу теннисного турнира в Цинциннати

Немецкий теннисист Александр Зверев вышел в финал турнира серии «Мастерс» в американском Цинциннати.

Во встрече 1/2 финала представитель Германии одержал победу над греком Стефаносом Циципасом со счетом 6:4, 3:6, 7:6 (7:4). Продолжительность матча составила 2 часа 43 минуты.

Циципас сделал десять подач навылет, допустил четыре двойные ошибки и реализовал четыре из восьми брейк-пойнта. Зверев сделал 15 эйсов, совершил четыре двойные ошибки и реализовал четыре из пяти брейк-пойнта.

В финале Зверев встретится с россиянином Андреем Рублевым.

Теннисный турнир в Цинциннати проходит с 15 по 22 августа. Общий призовой фонд соревнований составляет более $3 млн.

Ранее сообщалось, что Рублев в полуфинале «Мастерса» в Цинциннати в трех сетах обыграл соотечественника Даниила Медведева (2:6, 6:3, 6:3) и стал первым финалистом турнира. Для Рублева это первая победа в матчах со второй ракеткой мира.

Теннис. Цинциннати. 1/2 финала

Александр Зверев (Германия) — Стефанос Циципас (Греция) — 6:4, 3:6, 7:6 (7:4).