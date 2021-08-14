Деменко: не будь лимита на легионеров, разве мы узнали бы Фомина и других?

Экс-футболист московского «Спартака» и петербургского «Зенита» Максим Деменко высказался о возможной отмене лимита на легионеров в Российской премьер-лиге (РПЛ).

«Я — против. Потому что так мы все равно не вырастим своих футболистов и не поднимем наших мальчишек. Да и не хотят они поднимать наш футбол. Вот вам простой пример: Тчуйсе, вы его наверняка помните, отказывался играть при температуре 37, а россиянин никогда не откажется, потому что он дома и ему надо спасать состав.

Все говорят — в России нет футболистов. А откуда им взяться? Не будь лимита на легионеров, разве мы узнали бы Фомина и других? Возьмем «Зенит». Да, они хороших легионеров брали, тех же Халка и Витселя, ну и что? Они при первой возможности ушли в другие клубы, а достижения какие? Два выхода в плей-офф Лиги чемпионов.

А теперь вспомним, когда «Зенит» выигрывал Кубок УЕФА и Суперкубок Европы, там же ведь наши ребята рулили. Ширл играл, да, Ким Дон Джин на замену вышел, а в остальном там погоду делали Аршавин, Денисов, Быстров, Малафеев, Акнюков. Разве там были дорогие легионеры?

Мы сейчас закроем чемпионат весь, потому что нашим ребятам негде будет играть и нечего доказывать.

Я понимаю, из-за чего это РФС делает. Чтобы создать какой-то интерес к чемпионату. Но нужно подходить системно, думать. Да, зарплаты игроков завышены, но нужно же придумать систему. Зарплата, я считаю, для футболиста должна быть стандартной, за чемпионат одна, за Лигу чемпионов — другая. Но в мои времена всегда были премиальные, которые надо было заработать. Была конкуренция.

А сейчас ее нет, потому что есть «Зенит» и «Газпром», у которого нет ограничений. И поэтому мы всегда будем в таком бардаке», — сказал Деменко «Газете.Ru».

Ранее министр спорта Подмосковья Роман Терюшков объяснил, почему он против отмены лимита на легионеров в РПЛ.