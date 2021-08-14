Экс-футболист «Спартака»: «чемодан-вокзал-Ростов» было, но игроков не ругали

Экс-футболист «Спартака» Максим Деменко после матча красно-белых с «Уралом» рассказал, какие негативные баннеры в свой адрес он видел, а также вспомнил знаменитый слоган «чемодан-вокзал-Ростов»

«Мы таких баннеров не застали. Не припоминаю ничего такого. В адрес руководства было, да. Это при мне же было знаменитое «чемодан-вокзал-Ростов», но на команду это не влияло. Возможно, это из-за того, что в те времена футболисты были более открыты. Мы хорошо общались с болельщиками, и после матчей, и в Тарасовку они приезжали. Хотя сезон-2003, который я провел в «Спартаке», особо успешным никак не назовешь. Было какое-то взаимопонимание. Мы говорили — ребята, мы стараемся, но сами не понимаем, что происходит. Тут проблемы в руководстве, тут ситуация с тренером, но мы бьемся. Бывало, что уже пора домой после матча, хочется, но стоишь и общаешься. А как иначе?

Мы были открыты и ко многим моментам относились как-то по-домашнему. Поэтому и восприятие было другим. Поколения-то меняются, но люди остаются такими же. Они также переживают. Поэтому нужно ко всем относиться с уважением.

Понятно, что сейчас многое закрывают, в контрактах прописывают, что это нельзя, то нельзя. Но меня удивляет, как футболисты проходят мимо журналистов, это же странно. Можно как-то простыми словами что-то людям объяснить», — сказал Деменко в интервью «Газете.Ru».

Фанаты «Спартака» во время матча РПЛ с «Уралом» вывесили баннеры с критикой игроков. Также болельщики призывают руководство красно-белых уйти в отставку.

Матч завершился победой «Спартака» со счетом 1:0.

Ранее Деменко прокомментировал результат матча «Спартак» — «Урал» .