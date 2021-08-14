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Экс-игрок «Спартака» раскритиковал возможную отмену лимита на легионеров в РПЛ

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Виталий Тимкив/РИА «Новости»

Бывший игрок московского «Спартака» Анзор Кавазашвили прокомментировал новость о том, что в Российской премьер-лиге (РПЛ) могут отменить лимит на легионеров, передает Sport24.

«Отмена лимита на легионеров будет смертельным ударом по нашему футболу и по сборной России прежде всего. Если сейчас у нас мизерное количество талантливых воспитанников, играющих в основных составах, то после принятия этого дурацкого решения мы вообще их потеряем. Пускай принимают такое решение, если хотят убить российский футбол», — сказал Кавазашвили.

13 июля Российский футбольный союз (РФС) представил четыре варианта реформирования системы российского футбола, которые были разработаны при участии нидерландской компании Hypercube, которая, согласно статистике, привела к росту посещаемости матчей и увеличению конкурентной борьбы в бельгийском и голландском чемпионатах. Также Hypercube разработала новый формат Лиги чемпионов.

Все новости на тему:
Футбол. Чемпионат России
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