Экс-игрок «Спартака» раскритиковал возможную отмену лимита на легионеров в РПЛ

Бывший игрок московского «Спартака» Анзор Кавазашвили прокомментировал новость о том, что в Российской премьер-лиге (РПЛ) могут отменить лимит на легионеров, передает Sport24.

«Отмена лимита на легионеров будет смертельным ударом по нашему футболу и по сборной России прежде всего. Если сейчас у нас мизерное количество талантливых воспитанников, играющих в основных составах, то после принятия этого дурацкого решения мы вообще их потеряем. Пускай принимают такое решение, если хотят убить российский футбол», — сказал Кавазашвили.

13 июля Российский футбольный союз (РФС) представил четыре варианта реформирования системы российского футбола, которые были разработаны при участии нидерландской компании Hypercube, которая, согласно статистике, привела к росту посещаемости матчей и увеличению конкурентной борьбы в бельгийском и голландском чемпионатах. Также Hypercube разработала новый формат Лиги чемпионов.