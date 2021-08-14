Моргенштерн заявил, что ему стоит поговорить со Шлеменко

Рэпер Алишер Моргенштерн заявил, что хочет обсудить запрет смешанных единоборств с российским бойцом Александр Шлеменко.

Моргенштерн и Шлеменко не раз обменивались репликами через СМИ. Очередные высказывания рэпера вызвали бурную реакцию в спортивном сообществе — сначала он предложил запретить ММА, а затем заявил, что готов выйти на бой против Шлеменко за гонорар в $20 млн.

«Хотел ли я запретить ММА, чтобы позлить Шлеменко? Ну как же я так сразу раскрою все карты? Я думаю, нам стоит об этом с ним поговорить», — сказал музыкант на турнире Hardcore MMA.

В профессиональной карьере Шлеменко в средней весовой категории принял участие в 74 поединках, в которых одержал 60 побед и потерпел 13 поражений. Еще один поединок признан несостоявшимся.

Выступает на профессиональном уровне начиная с 2004 года, наиболее известен участием в турнирах американской организации Bellator MMA — состоял в ней практически со времен ее становления и, одержав здесь двенадцать побед, является одним из самых успешных ее бойцов.

Ранее сообщалось, что популярный рэпер Алишер Моргенштерн заявил о подписании контракта с промоушеном смешанных единоборств «Hardcore FC MMA».