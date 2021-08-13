Отец Влашича рассказал о желании сына уйти из ЦСКА

Йошко Влашич, отец футболиста ЦСКА Николы Влашича, рассказал о желании сына уйти из армейского клуба.

«Что касается Николы, то он хочет уйти из ЦСКА. Однозначно, он твердо хочет уйти из ЦСКА и ему пора уходить. Клуб об этом тоже знает. Для Николы все ясно. Посмотрим, что случится», — передает слова Влашича-старшего Net.hr.

На слова Йошко Влашича отреагировал агент игрока Тончи Мартич.

«Слова отца Влашича? В данный момент я действительно работаю над трансфером Николы. Это все, что я могу сказать на данный момент», — передает слова Мартича Sport24.

Никола Влашич перешел в армейский клуб в 2018 году из английского «Эвертона» на правах аренды. В 2019-м ЦСКА выкупил хорвата за 15,7 млн евро.

В сезоне-2020/21 Российской премьер-лиги (РПЛ) 23-летний футболист забил 11 мячей и отдал пять ассистов в 26 матчах за ЦСКА, а красно-синие заняли шестое место, набрав 50 очков.

За три сезона, проведенных в футболке московской команды, Влашич забил 33 гола и отдал 19 голевых передач во всех турнирах.

Ранее сообщалось, что Влашич может перейти в «Монако».