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На Украине предложили построить подземные хабы для военных

Нардеп Куц предложила построить в Харькове подземные хабы для ВСУ

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Vyacheslav Madiyevskyy/Reuters

Депутат Харьковского областного совета Галина Куц призвала власти укрепить оборону Харькова, построив в городе подземные хабы для Вооруженных сил Украины. Об этом она сообщила украинскому телеканалу «Эспрессо».

Власти Харькова уже давно должны переориентироваться в направлении стратегии укрепления города, а не восстановления, считает депутат.

«В Харькове должны быть созданы подземные хабы для военных. То есть сегодня нужно уже делать акцент на укрепление города. Власть должна понять, что россияне не остановятся», — сказала Куц.

14 мая военный эксперт Виталий Киселев заявил, что российские войска намерены создать окно для выхода украинских войск из Харькова.

До этого начальник Главного управления разведки министерства обороны Украины Кирилл Буданов (внесен в РФ в список террористов и экстремистов) заявил, что обстановка в Харьковской области становится критической. По его словам, командование ВСУ направит в регион подразделения с других участков фронта.

Ранее российские войска вошли в Волчанск Харьковской области.

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Операция на Украине
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