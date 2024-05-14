Тихонов сравнил тренера «Спартака» Слишковича с Каррерой

Легенда московского «Спартака» Андрей Тихонов заявил, что исполняющий обязанности тренера красно-белых Владимир Слишкович напоминает ему экс-наставника команды Массимо Карреру, передает Metaratings.

«Сейчас Слишкович показывает результат. И если это продолжится, то почему бы его не оставить главным? Массимо Каррера был помощником Дмитрия Аленичева, а потом привел «Спартак» к победе в РПЛ в качестве главного тренера», — сказал Тихонов.

В матче 28-го тура чемпионата России «Спартак» сыграл с «Краснодаром». Встреча, которая состоялась в Москве на стадионе «Лукойл Арена», завершилась со счетом 1:0 в пользу хозяев. Единственный гол в этом матче забил Роман Зобнин, который поразил ворота соперников на 34-й минуте игры.

«Спартак» идет на пятом месте в турнирной таблице. Клуб, которым руководит исполняющий обязанности главного тренера Владимир Слишкович, имеет 46 баллов. До конца чемпионата красно-белые еще сыграют с казанским «Рубином» и «Оренбургом».

Ранее Тихонов заявил, что сейчас в «Спартаке» нет главной звезды.