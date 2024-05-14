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В Белгороде запущена сирена ракетной опасности

Гладков: в Белгороде и Белгородском районе запустили сирену ракетной опасности

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Shutterstock/Ireshetnikov54

В Белгороде и Белгородском районе запустили сирену ракетной опасности. Об этом в своем Telegram-канале заявил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.

Находящихся дома он призвал не подходить к окнам.

«Укройтесь в помещениях без окон со сплошными стенами (коридор, ванная, туалет, кладовая)», — написал Гладков.

Тех, кто находится на улице, губернатор попросил спуститься в укрытие или другое безопасное место.

14 мая Гладков сообщил, что в результате обстрела со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ) пожилая женщина получила осколочное ранение в Белгороде.

Утром губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что система противовоздушной обороны (ПВО) успешно сработала над территорией Белгорода и Белгородского района, сбив несколько воздушных целей, приближавшихся к городу.

14 мая корреспондент ТАСС сообщил, что в Белгороде были слышны множество взрывов после запуска сирены о ракетной опасности.

Ранее «Газета.Ru» перечислила пять правил выживания в Белгороде.

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