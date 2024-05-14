Семак подпишет контракт с «Зенитом» на улучшенных условиях

Главный тренер петербургского «Зенита» Сергей Семак подпишет новый пятилетний контракт с клубом 25 мая , в день 99-летия команды, передает пресс-служба сине-бело-голубых.

«Достигнута договоренность с руководством клуба о повышении суммы контракта главного тренера, тренерского штаба и ключевых игроков», — рассказали в пресс-службе.

По итогам матчей 28-го тура в Российской премьер-лиге «Динамо» вышло на первую строчку в турнирной таблице чемпионата России, в активе команды 53 очка. Московский клуб опередил петербургский «Зенит», в активе которого 51 балл. На третьем месте идет «Краснодар», у которого на балл меньше.

В прошлом туре «Зенит» на сыграл с московским ЦСКА. Встреча, которая состоялась 11 мая в Санкт-Петербурге на стадионе «Газпром Арена», завершилась со счетом 1:0 в пользу армейцев. Единственный гол в этом поединке забил нападающий армейского клуба Федор Чалов, который на 58-й минуте реализовал пенальти.

Ранее Алексей Миллер поддержал Семака.