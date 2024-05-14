Газета.Ru в Telegram
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Продюсер предположил судьбу музыкальной карьеры Никиты Преснякова в США

Продюсер Рудченко заявил, что Никита Пресняков не состоится как артист в США

close
100%
photographer_lena_rykova/Instagram (компания-владелец Meta признана экстремистской организацией)

Музыкальный критик и продюсер Павел Рудченко усомнился в беседе с teleprogramma.pro, что Никита Пресняков состоится как артист в США.

По мнению Рудченко, даже при сильном «покровительстве» в России из Преснякова «не получилось» сделать артиста.

«Как бы он ни участвовал во всевозможных премиях, выступал на каких-то сборных концертах с топовыми звездами, сам он топ-звездой не стал. Фанатов у Никиты Преснякова не прибавилось. Я абсолютно не видел ажиотажа на его выступлениях», — заявил продюсер.

Рудченко отметил, что США – это страна с другим менталитетом, в которой «не нужны наши артисты». Критик считает, что контент, который Пресняков создает в Америке, не нов и его делает большое количество артистов.

«Сказать, что Никита Пресняков обладает каким-то незаурядным талантом, — я так не скажу. Я не думаю, что с тем материалом, который он делает сейчас, Никита сможет стать популярным артистом в Америке», — заключил критик.

Пресняков переехал в США в сентябре 2022 года. В феврале 2023 года стало известно, что он принял псевдоним Nick Pres и начал заниматься клипмейкингом.

Ранее Никита Пресняков анонсировал концерт хитов нулевых в Лос-Анджелесе.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами