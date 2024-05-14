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Мэр Сочи уходит в отставку

Мэр Сочи Копайгородский подал в отставку из-за ухода на новое место работы

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Нина Зотина/РИА Новости

Глава города Сочи Алексей Копайгородский написал заявление об увольнении в связи с переходом на новое место работы. Об этом сообщил Telegram-канал администрации Краснодарского края.

«В связи с переходом на другое место работы, прошу вас одобрить мое решение уйти в отставку», — с такими словами Копайгородский обратился к губернатору края Вениамину Кондратьеву.

Глава Краснодарского края поблагодарил мэра Сочи за плодотворную работу на посту и заявил, что город по руководством Копайгородского заметно преобразился. Тем не менее решение чиновника уйти в отставку Кондратьев поддержал.

Уточняется, что вопрос об увольнении Копайгородского городское собрание Сочи рассмотрит 15 мая.

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