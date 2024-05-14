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Экономист назвал одно из существенных преимуществ России

Экономист Шатов: низкий госдолг дает России значительное преимущество

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Reuters

Россия вошла в список стран с самым низким уровнем госдолга — всего 17% ВВП или 20,9 трлн рублей. Это дает стране определенные преимущества, отмечает партнер Capital Lab Евгений Шатов. Его слова приводит РИА Новости.

«Усиливается устойчивость — меньше зависимость от внешних кредиторов. Повышается инвестиционная привлекательность, а государство получает возможность в случае необходимости резко нарастить долг для реализации крупных проектов, в том числе в социальной сфере», — отмечает экономист.

Кроме того, минимальная задолженность нивелируется фактор возможного ослабления нацвалюты, добавил эксперт.

Между тем глобальный долг уже втрое превысил общий ВВП. Сейчас он составляет $315 трлн. Больше всего назанимали Соединенные Штаты — размер непогашенного долга составляет более $34 трлн.

До этого директор от России в МВФ Алексей Можин назвал безвыходным положение богатых стран из-за госдолга.

Ранее Илон Маск заявил, что доллар ничего не будет стоить, если не решить проблему госдолга США.

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