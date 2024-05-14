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Препарат для похудения оказался способен улучшить показатели здоровья сердца

ESC: «Семаглутид» облегчает симптомы сердечной недостаточности

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Shutterstock

Ученые из Университета Джонса Хопкинса в США установили, что препарат для похудения «Семаглутид» снижает потребность в диуретиках у пациентов с сердечной недостаточностью с сохраненной фракцией выброса, а также облегчает симптомы заболевания. Результаты исследования были представлены на научном конгрессе Европейского общества кардиологов (ESC) по названием «Сердечная недостаточность 2024».

Сердечная недостаточность с сохраненной фракцией выброса (СНсФВ) — это форма сердечной недостаточности, при которой фракция выброса (процент объема крови, выбрасываемой из левого желудочка при каждом ударе сердца, деленный на объем крови, когда левый желудочек максимально заполнен) является нормальной и составляет 50%.

В исследовании приняли участие в общей сложности 1145 пациентов с СНсФВ из 18 стран Азии, Европы, Северной и Южной Америки. Средний возраст участников составил 70 лет. Исходно 220 пациентов не получали диуретиков, 223 применяли обычные мочегонные средства и 702 были назначены петлевые диуретики (наиболее мощные). Отмечается, что диуретики применяются для устранения отечного синдрома и улучшения клинической симптоматики у страдающих сердечной недостаточностью.

Испытуемых разделили на две группы. В течение последующих 52 недель 573 человека вводили себе препарат для похудения «Семаглутид», а 572 — плацебо. По истечении периода эксперимента выяснилось, что дозировка петлевых диуретиков у пациентов с СНсФВ снизилась на 17%, а в группе плацебо — увеличилась на 2,4%.

Также у участников из первой группы снизилась масса тела и ослабли симптомы сердечной недостаточности. Кроме того, им стало легче выполнять повседневные действия, требующие физической выносливость (такие как ходьба).

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