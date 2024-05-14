В ВСУ объяснили, почему нельзя сбить все российские ракеты

У украинской армии нет достаточного количества ракет и средств противовоздушной обороны (ПВО), чтобы сбить все российские ракеты. Это в беседе с газетой The New York Times признал представитель командования Воздушных сил ВСУ Илья Евлаш.

По его словам, у России есть такое большое количество ракет, что не имеет смысла пытаться все их сбивать.

«Мы не можем позволить себе истощить наши бесценные запасы ракет противовоздушной обороны», — сказал Евлаш, добавив, что, если Украина захочет их сбить, у нее «не будет достаточно зенитных ракетных комплексов Patriot».

Представитель ВСУ отметил, что поскольку у Киева есть ограниченное число комплексов ПВО, украинские ВВС применяют их «нестандартными способами»- перевозят с места на место по стране с целью адаптироваться к действиям РФ, а также снизить вероятность их обнаружения и уничтожения силами ВС России.

До этого посол Германии на Украине Мартин Егер в эфире телемарафона заявил, что ФРГ в мае передаст Украине еще одну систему противовоздушной обороны (ПВО) IRIS-T.

Ранее посол ФРГ анонсировал передачу Украине дополнительных вооружений.