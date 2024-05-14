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Ветеран ВОВ получил в подарок от властей на 9 Мая просроченный сыр

В Самаре ветеран ВОВ получил к 9 Мая продуктовый набор с просроченным сыром

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Shutterstock

В Самаре 98-летний ветеран Великой Отечественной войны Николай Кондрашов получил к празднику продуктовый набор, в котором оказался просроченный продукт. Об этом родственники пенсионера рассказали изданию 63.ru.

«Подарок на его адрес соцработник принес 6 мая. Я убрала все в холодильник до праздника и достала, только когда собрались ехать поздравлять. Тогда и обнаружила, что срок годности сыра истек еще 25 апреля. Больше ничего не просрочено», — поделилась с журналистами внучка пенсионера.

Кроме сыра в подарок пошли еще 14 продуктовых позиций: от печенья и мармелада до красной икры и сырокопченой колбасы.

Внучка ветерана отметила, что не стала рассказывать деду о сыре, просто убрала его из набора.

В пресс-службе городской мэрии прокомментировали ситуацию, отметив, что департамент опеки, попечительства и социальной поддержки свяжется с поставщиком и разберется, почему в подарке оказался продукт с истекшим сроком годности.

Ранее просроченные продукты ко Дню Победы получили ветераны из Нововоронежа.

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