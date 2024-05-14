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Венгрия выступает против санкций ЕС в отношении российского газа

Politico: Венгрия настороженно отнеслась к санкциям ЕС против СПГ из России

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Global Look Press

Венгрия не поддерживает инициативу Евросоюза о введении санкций против сжиженного природного газа (СПГ) из России и может заблокировать ее. Об этом сообщает европейское бюро газеты Politico со ссылкой на дипломатов.

Будапешт выразил значительные сомнения по поводу нового предложения во время первоначальных бесед между послами на прошлой неделе, отказываясь открыто выступать против этой меры, но демонстрируя свою настороженность. Главный посланник Венгрии заявил, что его страна будет блокировать любые штрафы, которые повышают стоимость энергии в Европе, пишет Politico.

«Мы собираемся проанализировать пакет, но не поддерживаем ничего, что могло бы оказать негативное влияние на газовый рынок ЕС», — приводят источники издания слова венгерского чиновника во время встречи дипломатов.

До этого аналитик в области энергетики, экс-глава МИД Австрии Карин Кнайсль заявляла, что европейские страны не смогут полностью отказаться от российского газа минимум до 2030 года.

Ранее сообщалось, что доходы бюджета РФ от нефти и газа упали на четверть из-за санкций.

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