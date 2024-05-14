В некоторых марках творога нашли «мясной клей»

Специалисты Роскачества нашли в твороге некоторых производителей микробную трансглютаминазу, или так называемый мясной клей, применение этого вещества запрещено на территории Евразийского экономического союза (ЕАЭС). Об этом сообщает РБК.

Образцы творога проверяли по 77 показателям. Запрещенное вещество нашли в твороге «Свежее завтра» и «Славянские кружева». При этом в твороге с Даниловского рынка выявили бактерии группы кишечной палочки, а в продукции «Вкуснотеево», «Коровка из Кореновки», «Можайский», «Нытвенский маслозавод» и «Ярче!» было превышено содержание дрожжей.

В некоторых продуктах нашли и повышенную концентрацию плесени.

Россельхознадзор вынес предостережение ООО «Молодел» («Славянские кружева»), ОАО «Северное молоко» («Свежее завтра»), ООО «Алтайская буренка» («Ярче!»), Роспотребнадзор — ООО «Маслозавод Нытвенский» («Нытвенский маслозавод»).

Ранее Роскачество представило рейтинг отечественных органических вин.