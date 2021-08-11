Уткин отреагировал на встречу Карпина с Дзюбой

Известный журналист и блогер Василий Уткин прокомментировал визит главного тренера сборной России Валерия Карпина в Санкт-Петербург для общения с футболистами национальной команды.

«Итак, Карпин встретился с Дзюбой. У меня один вопрос остается. А именно: о чем можно говорить с Дзюбой 2 часа?..» — написал журналист в Telegram-канале.

Ранее сообщалось, что Валерий Карпин раскрыл подробности встречи с форвардом петербургского «Зенита» Артемом Дзюбой.

Между Карпиным и Дзюбой в 2014 году произошел конфликт, когда игрок выступал за московский «Спартак», а Карпин тренировал красно-белых. Футболист обвинял специалиста в том, что некоторые футболисты подвергались дискриминации. Также нападающий рассказывал об угрозах со стороны тренера.

«Когда я опять уходил в «Томь», у Карпина было очень много условий. Он говорил: «Продлевай контракт или я тебя сгною. Ты закончишь с футболом. Я тебя зарою, ты никогда нигде не всплывешь. Это мое слово, ты как футболист кончился». Я столько угроз от него наслушался», — рассказывал Дзюба.