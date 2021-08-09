США ввели санкции против Национального олимпийского комитета Белоруссии

США ввели ограничительные меры против белорусского Национального олимпийского комитета (НОК) в рамках расширения списка санкций в отношении Белоруссии.

«Национальный олимпийский комитет служит для Лукашенко и его ближайшего окружения инструментом для отмывания средств и уклонения от санкций», — говорится в документе, опубликованном на сайте Минфина США.

Напомним, на летних Олимпийских играх — 2020 белорусская легкоатлетка Кристина Тимановская в Instagram раскритиковала решение белорусских тренеров, которые без ее ведома внесли ее в заявку на эстафету 4х400 метров. После спортсменка заявила, что ее сняли с забега и пытались насильно вернуть в Минск. Как сообщили в НОК Белоруссии, возвращение спортсменки на родину вызвано «эмоционально-психологическим состоянием».

Тимановская заявила о намерении просить убежище в Европе. Кроме того, спортсменка в соцсетях обратилась к МОК с просьбой вмешаться в ситуацию и оказать ей помощь. По словам Тимановской, на нее было оказано давление, ее пытались вывезти из Японии без ее согласия. 4 августа она прилетела в Польшу.

Ранее Кристина Тимановская призналась, что не чувствует себя в безопасности в Польше.