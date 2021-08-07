Израильская гимнастка рассказала об эмоциях перед объявлением оценки Дины Авериной

Израильская гимнастка Линой Ашрам, завоевавшая золото на Олимпиаде-2020 в Токио, поделилась эмоциями от победы в индивидуальном многоборье.

«Это удивительное чувство — стоять на подиуме и на первом месте. Сумасшедший опыт, который я до сих пор не могу переварить. Я увидела огромную толпу, которая приехала из Израиля, и поблагодарила их, моего тренера и Олимпийский комитет, который всегда меня поддерживал», — приводит слова спортсменки Sport5.

Представительница Израиля рассказала, что чувствовала перед объявлением оценки российской гимнастки Дины Авериной.

«Самый напряженный момент в моей жизни. Не хватало только барабанов. Я рада, что напряженная работа, которую я выполняла в течение этих лет, в конце концов окупилась. Я сделала то, о чем мечтала всю свою жизнь», — добавила Ашрам.

Дина Аверина взяла серебро, набрав в сумме четырех видов 107,650 балла. Ашрам получила 107,800 балла, но в последнем выступлении она уронила ленту.

После соревнований Дина и многие российские специалисты выразили несогласие с поставленными оценками.

Ранее олимпийская чемпионка по художественной гимнастике Алина Кабаева поделилась мнением об итогах соревнований в индивидуальном многоборье.