Червиченко: «Спартак» сам себя добивает изнутри, соперникам не надо напрягаться

Бывший глава московского «Спартака» Андрей Червиченко высказался о конфликте Заремы Салиховой, жены владельца красно-белых Леонида Федуна, и бывшего спортивного директора столичного клуба Дмитрия Попова.

«Ощущение некой мерзости, потому что все, что происходит внутри клуба, должно оставаться внутри клуба. Это рабочие моменты, могут быть различные высказывания, разные мнения. Это точно нельзя выносить на всеобщее обсуждение.

Осталось только выложить, кто кого, как и где из действующих и бывших игроков называет. Если это продолжится, команда не то что на верху таблицы может не оказаться, но и даже в середине. Даже соперникам не надо напрягаться. «Спартак» сам себя добивает изнутри. Лучшее решение — всем заткнуться», — приводит слова Червиченко «СЭ».

4 августа столичный клуб дома уступил лиссабонской «Бенфике» (0:2) в первом отборочном матче 3-го квалификационного раунда Лиги чемпионов. Спортивный директор клуба Дмитрий Попов объявил о своей отставке, отметив, что у него есть разногласия по работе с владельцем клуба Леонидом Федуном и что он «устал подвергаться постоянным публичным унижениям» со стороны его супруги Заремы Салиховой. Федун в ответ заявил, что Попов совершил не мужской поступок, а Зарема назвала его действия истерикой.

Попов создал собственный Telegram-канал. В нем он начал выкладывать переписку с Салиховой, в которой опровергались некоторые заявления Заремы.

Ранее генеральный директор «Уфы» Шамиль Газизов высказался о конфликте Заремы Салиховой и Дмитрия Попова.