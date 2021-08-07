Газизов о конфликте Салиховой и Попова: я уважаю «Спартак» и болельщиков команды

Генеральный директор «Уфы» Шамиль Газизов высказался о конфликте Заремы Салиховой, жены владельца московского «Спартака» Леонида Федуна, и бывшего спортивного директора столичного клуба Дмитрия Попова.

«Не хочу участвовать в этом всем. Без комментариев, как говорится. Но могу сказать точно, что я уважаю «Спартак» и болельщиков команды. Свою работу я делал честно», – приводит слова Газизова «СЭ».

Газизов до прихода в «Спартак» долгое время работал в «Уфе». На пост генерального директора красно-белых его назначили летом прошлого года. Спустя несколько месяцев управленец покинул клуб, а затем вернулся в башкирскую команду.

4 августа столичный клуб дома уступил лиссабонской «Бенфике» (0:2) в первом отборочном матче 3-го квалификационного раунда Лиги чемпионов. Спортивный директор клуба Дмитрий Попов объявил о своей отставке, отметив, что у него есть разногласия по работе с владельцем клуба Леонидом Федуном и что он «устал подвергаться постоянным публичным унижениям» со стороны его супруги Заремы Салиховой. Федун в ответ заявил, что Попов совершил не мужской поступок, а Зарема назвала его действия истерикой.

Попов создал собственный Telegram-канал. В нем он начал выкладывать переписку с Салиховой, в которой опровергались некоторые заявления Заремы.

Ранее журналист Геннадий Орлов высказался о влиянии Заремы Салиховой на московский «Спартак».