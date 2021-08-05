Российский борец Сидаков вышел в полуфинал Олимпиады

Российский боец вольного стиля Заурбек Сидаков вышел в полуфинал летних Олимпийских игр — 2020 в Токио.

В четвертьфинальном поединке россиянин одолел представителя Узбекистана Бекзода Абдурахмонова со счетом 13:6.

Олимпиада-2020 стартовала 23 июля 2021 года и продлится до 8 августа. Соревнования проходят в Токио. Игры станут самыми масштабными по числу видов спорта (33) и категориям (339). Ожидается, что в Играх в японской столице примут участие 19 тыс. спортсменов.

На Олимпиаде в Токио российская команда выступает под названием ROC (Russian Olympic Committee), а вместо гимна на церемонии награждения будет звучать фрагмент из Первого концерта для фортепиано с оркестром Петра Чайковского.

Из-за пандемии коронавируса организаторы соревнований строго ограничили перемещение спортсменов. Им разрешено передвигаться только на специально арендованном транспорте лишь между местом своего размещения и спортивными объектами.

Ранее сообщалось, что российский борец греко-римского стиля Муса Евлоев завоевал золотую медаль в весовой категории до 97 кг на летних Олимпийских играх — 2020 в Токио.