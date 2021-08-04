Федун заявил о деградации футбола в России после поражения «Спартака» в ЛЧ

Президент московского «Спартака» Леонид Федун высказался о поражении команды в первом матче третьего раунда квалификационного раунда Лиги чемпионов против лиссабонской «Бенфики».

«Чуда не произошло! Вы видите, что российский футбол деградирует. Этот чемпионат Европы и еврокубки показали это. Европа уходит всё дальше и дальше от нас. Мы превращаемся не во вторую, а в третью лигу. Хотя ребята бились, старались, но португальцы техничные», — цитирует президента красно-белых «Спорт-Экспресс».

Федун отметил, что удача позволит перевернуть ход противостояния.

Встреча между «Спартаком» и «Бенфикой», прошедшая 4 августа в Москве на «Открытие Арене», завершилась со счетом 2:0 в пользу гостей. В составе победителей отличились Рафаэл Силва и Мораес Жилберто.

«Газета.Ru» провела текстовую онлайн-трансляцию матча.

Ответная игра пройдет в столице Португалии 10 августа. Начало — в 22.00 мск.

Ранее Федун прокомментировал слова спортивного директора красно-белых Дмитрия Попова об уходе из команды.